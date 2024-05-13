المدير التنفيذى لـ"مستقبل مصر": الرئيس السيسى يُعيد بناء الوطن

قال العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إنه عندما تحمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسئولية هذا الوطن، قرر أن يعيد بناءه؛ ليحقق للشعب آمال الحياة الكريمة واستقلال القرار، لافتًا إلى أن الشعب والقوات المسلحة منصهران في بوتقة واحدة، وهذا مبدأنا في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وانصهرنا جميعًا في كيان واحد.

وأضاف "الغنام"، خلال كلمته بافتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بحضور الرئيس السسي، اليوم الإثنين: أن الجهاز يعاهد مصر على استمرار العمل ليلًا ونهارًا؛ رافعين شعار الجهد المخلص والمتواصل من أجل إتمام طموحات الشعب المصري في غذاء آمن واكتفاء ذاتي.

مراحل تطور الجهاز

واستعرض المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، مراحل تطور الجهاز وخطته وأهدافه، موضحًا أن محتويات العرض تتضمن المشروعات الزراعية والمنطقة الصناعية للتصنيع الزراعي، والثروة الحيوانية، والتنمية العمرانية، والقوى العاملة، والقطاع الخاص، وشركاء النجاح ومقوماته.

ولفت إلى حرص القيادة السياسية منذ عام 2014، على تحديد رؤيتها بأهمية دور الزراعة في الأمن القومي المصري، وشهدت خطتها الحرص الشديد على تعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية الحالية، واستصلاح أراض جديدة، بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الصوب الزراعية.