الزمالك يتأهل لنصف نهائى بطولة إفريقيا لليد بعد الفوز على الأبيار الجزائرى

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، إلى الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، عقب فوزه على الأبيار الجزائري، بنتيجة 28- 25، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي.

قدم لاعبو الزمالك، أداء جيداً خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الفارس الأبيض بنتيجة 14 - 11 ، وفي الشوط الثاني، وواصل أبناء القلعة البيضاء سيطرتهم على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 28 - 25.

وتٌوج محمود خليل فلفل حارس الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، بجائزة رجل المباراة، بعد المستوى المميز الذي قدمه في اللقاء، ومساهمته في فوز الكوماندوز على الفريق الجزائري.

وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كلا من: محمود خليل فلفل- هشام السبكي- أحمد مجدي- أحمد الأحمر- أكرم يسري- مؤمن زكي- أحمد حسام- عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار- أحمد مؤمن دودو- مازن رضا- محمد ياسين- عمر الفولي- محمد رضا فراد- محمد عبدالغني- محمد البسيوني مودي- أحمد سامح- زياد حشاد- خالد وليد- شادي خليل- عبدالحميد العربي.

يتكون الجهاز الفني لـ"يد الزمالك" من: حسن يسري رئيساً للجهاز، ومجدي أبوالمجد مديراً فنياً، وإيهاب محسن مدرباً عاماً، ومحيي صلاح مدرباً لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيساً للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديراً إدارياً، ومحمد سامي أبووردة إدارياً، ومحمد أشرف إخصائياً للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكاً، وعلاء الدين أحمد محللاً للأداء، ومحمد علي مسئولاً للمهمات.

ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21، في المباراة الأولى، من الدور الرئيسي للبطولة.