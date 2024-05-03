انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

قال وسام الصفتي منسق حملة مقاطعة شراء الأسماك ببورسعيد، إن حملة المقاطعة بدأت بالتنسيق عبر صفحات السوشيال، وبدأت بمقاطعة الأسماك في بورسعيد لمدة أسبوع حتى تتراجع الأسعار للمتوسط، ثم تفاجأوا في اليوم الثاني انضمام الإسكندرية ودمياط والإسماعيلية والسويس، للمقاطعة، وخلال 4 أيام وصل عدد المحافظات المقاطعة لشراء الأسماك لـ25 محافظة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" تقديم الإعلامية دينا عصمت على شاشة "دي إم سي"، أن الأسعار تراجعت بنسبة 40% خلال 10 أيام، منوهًا أنه تم إدخال سلع أخرى للمقاطعة بالتنسيق بين المحافظات، لتكون إنذار خطر لمحتكري السلع،مردفا: "الرئيس السيسي قال أي حاجة تغلى متشتروهاش، ولما عملنا كده وجدنا تأثير كبير، السمك البوري كان بـ 180 جنيه، لما يتراجع سعره لـ110 يبقى فيه حاجة غلط".

ولفت إلى أنهم بدأوا، بمقاطعة البيض الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع سعر الكرتونة 170 جنيه، تراجع سعر الكرتونة لـ110 جنيهات، بفرق 60 جنيهًا في غضون 5 أيام.

وأردف أنهم كانوا ينوون مقاطعة اللحوم، لكن أخذوا وعود من رئيس نقابة الجزارين وشعبة اللحوم، بتخفيض اللحوم بنسبة 30%، فتم تأجيل المقاطعة ليوم 10 مايو.

وأكد أن سلوك المواطن هو أهم شئ في مواجهة الغلاء، لأن السلبية والخضوع لقرار التاجر، ستجعل التاجر يستمر في رفع الأسعار، لكن لما المواطن عبر بحضارية، وقاطع المنتجات، تحولت لقضية رأي عام، وتكاتف المواطنين للتصدي للتجاوز في الأسعار.

وفي ختام المداخلة، ناشد جهات حماية المستهلك بالقيام بدورهم، للبناء على نجاح حملة المقاطعة، قائلًا: "عملنا أول خطوة لابد من استكمالها بنزول المسئولين لأرض الواقع حماية المستهلك أو مفتشي التموين ليكتمل نجاح الحملة".