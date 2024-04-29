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زاهي حواس: بناء الأهرامات لم يعد سر إطلاقا ولدينا كل الأدلة

زاهي حواس
زاهي حواس

قال زاهي حواس عالم الآثار، إن ما ردده البعض عن أن الأهرامات بنيت من خلال تحويل الرمال لصخر كلام فارغ، مشيرًا إلى أنه توجد أدلة لكل ما يخص بناء الأهرامات تم الكشف عنها بعد العثور على بردية في وادي الجرف كتبها رئيس العمال.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث": "لدينا أدلة أن المصري القديم في عصر الملك خوفو في الأسرة الرابعة، عمل نهر نيل ثاني إلى الناحية الغربية من النهر الحالي، هذا النهر من 4600 سنة، لازال موجود على الخرائط، وعمل قناة  انتهت بميناء"، لافتا إلى أنه كشف الميناء الخاص بالملك خوفو أمام نزلة السمان.

وأردف: "عندنا بردية وادي الجرف وهي أهم كشف تكلم عن بناء الأهرامات، رئيس العمال مرير من الدلتا كان يعمل عند الملك خوفو، وأخذ 40 عاملا وتوجهوا لطرة وقطعوا الحجارة لكسوة الهرم، شرح لنا كيف قطع الحجارة وكيف هذبها ونقلها بزحافات حتى مركب ضخم يطلع من طرة للجيزة".

وأشار إلى أنه ألف كتابا بمشاركة عالم أمريكي، عن منطقة الجيزة وكشوفاتها، مردفا: “كل ما يخص بناء الأهرامات لم يعد سر إطلاقا، لدينا أدلة لكل ما يخص بناء الهرم ونقل الحجارة والزوايا وكل شئ، أما غير المتخصصين يقولوا كلاما لا أصل له، مثل لعنة الفراعنة، ولا توجد لعنة، لكن المومياء التي عمرها آلاف السنين يخرج منها جراثيم غير مرئية، عند فتح المقبرة كان المكتشف يصاب بالجراثيم، لكن الآن يتم ترك المقبرة حتى يتغير الهواء”.

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