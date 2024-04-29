الإثنين 29 أبريل 2024
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توك شو

نصائح مهمة من استشارى تغذية عن تحضير المخللات

تحضير المخللات
تحضير المخللات

قال الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، إن الأطعمة المملحة (المخللات) مفيدة للصحة لأنها تحتوي على بكتيريا نافعة، لكن يجب أن يتم تخليلها بطريقة صحيحة حتى لا تقضي على البكتيريا النافعة.

وأوضح، خلال حديثه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة  "سي بي سي"، أن البكتيريا الضارة تموت عند وضع ملح بنسبة 2% من وزن الخضار، أما البكتيريا النافعة يمكن أن تبقى حتى إضافة ملح بنسبة 15%  من وزن الخضار، لهذا يجب ألا تتراوح الملوحة بين 10% و15% من وزن الخضار وليس وفقًا لكمية المياه المضافة.

 

وشدد على ضرورة عدم إضافة الخل لأنه يقضي على البكتيريا النافعة، مع ضرورة اختيار خضار سليم، وتنظيفه جيدًا، سواء كان قرنبيط، جزر، لفت، بنجر، زيتون، ويجب أن يُغمر بالمياه حتى لا تتكون الخمائر وكي لا تنمو بكتيريا لا هوائية، لذا يفضل وضع زيت على السطح، وأن يتم التمليح في برطمانات زجاج كي لا تتفاعل مع المأكولات.

 

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