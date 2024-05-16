الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر جرام الذهب عيار 21 بمصر.. تعرف على سعر الذهب اليوم

الذهب - أرشيفية
الذهب - أرشيفية

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمصر،من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها يوميا خاصة وأنه العيار الأكثر تداولا ومبيعا في مصر.

الدستور تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الموضوع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16 مايو 2024

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، قيمة 3130 جنيه للبيع، مقابل 3105 جنيهات للشراء.

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 16 مايو 2024 في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم؟

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس قيمة 2682.9 جنيه للبيع مقابل 2661.4 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 16 مايو 2024

عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، قيمة  3130 جنيه للبيع، مقابل 3105 جنيه  للشراء

سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 16 مايو 2024
سجل الذهب عيار 24 اليوم الخميس، قيمة 3577.1 جنيه للبيع مقابل 3548.6 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 16 مايو 2024
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 16-5-2024، قيمة: 25040 جنيها.

تعرف على سعر مصنعية الذهب اليوم الخميس 16 مايو 2024

تختلف قيمة مصنعية جرام الذهب  في محلات الصاغة المختلفة والأسواق من تاجر لآخر ومن محل لآخر.

كما تتأثر قيمة مصنعية جرام الذهب بحالة العرض والطلب بالأسواق المحلية والعالمية وتتراوح قيمة المصنعية من 100 إلى 150 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 16 مايو 2024

تعرف على سعر الذهب عالميا اليوم الخميس 16 مايو 2024

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 16 مايو 2024 عند 2386 دولارا للبيع مقابل 2385 للشراء.

يذكر أن قوة الذهب فى جذب المستثمرين كملاذ آمن سبب مهم في رفع قيمته وأرغمت المؤسسات المالية سابقة الذكر إلى وضع  هذه التوقعات على الرغم من القوة الحالية في مستويات الدولار الأمريكي الذي يتداول عند أعلى مستوياته منذ 5 أشهر ونصف وفقاً لمؤشر الدولار، إلى جانب عوائد السندات الحكومية الأمريكية المرتفعة عند أعلى مستوى في 5 أشهر في ظل التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت وهو ما يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب.

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