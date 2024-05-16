الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. زيادة الحضور الجماهيرى فى ستاد رادس بين الترجي والأهلى

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية زيادة أعداد الحضور الجماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي على ستاد "رادس".

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام العاشرة مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة التونسية، بيانًا رسميًا يؤكد ارتفاع الحضور الجماهيري في ستاد رادس إلى 34 ألف مشجع بدلًا من 27 ألف مشجع.

اقرأ أيضا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي الأبطال

بيان وزارة الشباب والرياضة التونسية 

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة التونسية كالتالي:

"تُعلم وزارة الشباب والرياضة أنه وبالتنسيق مع السلط الجهوية وكلّ الأطراف المعنية، تقرّر الترفيع في عدد تذاكر مباراة ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري، التي ستدور في ملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت 18 مايو 2024، إلى حدود 34 ألف تذكرة".

وكان الاجتماع الأمني الذي أقيم بين مسئولي الناديين في الساعات القليلة الماضية، قد أسفر عن حضور 27 ألف مشجع.

موعد ذهاب الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل على ملعب رادس الشهير، صاحب الذكريات السعيدة دائما للأندية المصرية داخل أدغال إفريقيا.

وتقام مواجهة الإياب من الأميرة السمراء، بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي).

 

القنوات الناقلة لمواجهتا الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل مواجهتا الحسم على لقب الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء هناك برادس أو هنا بالقاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لفعاليات نهائي دوري أبطال إفريقيا (2023/2024)، ذهابا وإيابا داخل منطقة الشرق الأوسط.
 

الأهلي أمام الترجي الاهلى الاهلي ضد الترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا وزارة الشباب والرياضة التونسية

مواد متعلقة

الأهلي يجد الدعم.. متحدث الترجي يهاجم قرارات رابطة الأندية التونسية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بنهائي الأبطال

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

رسميًا.. زيادة الحضور الجماهيرى فى ستاد رادس بين الترجي والأهلى

تشهد ارتفاعا غير مسبوق.. تعرف على أسعار الأضاحي لعام 2024

اغتصبوها وصوروها.. الممرضة «لارا» تتصالح مع المتهمين أمام المحكمة

مدبولى: توجيه بتحديد السلع التى تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم للتعامل معها

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

صور

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

صف واحد.. مؤتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل

"إسرائيل تنزف".. خسائر يومية كبيرة بـ "حرب الشمال الثانية" في غزة