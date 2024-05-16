رسميًا.. زيادة الحضور الجماهيرى فى ستاد رادس بين الترجي والأهلى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة التونسية زيادة أعداد الحضور الجماهيري لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي على ستاد "رادس".

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي في المباراة التي ستجمع الفريقين في تمام العاشرة مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت وزارة الشباب والرياضة التونسية، بيانًا رسميًا يؤكد ارتفاع الحضور الجماهيري في ستاد رادس إلى 34 ألف مشجع بدلًا من 27 ألف مشجع.

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بيان وزارة الشباب والرياضة التونسية

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة التونسية كالتالي:

"تُعلم وزارة الشباب والرياضة أنه وبالتنسيق مع السلط الجهوية وكلّ الأطراف المعنية، تقرّر الترفيع في عدد تذاكر مباراة ذهاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري، التي ستدور في ملعب حمادي العقربي برادس يوم السبت 18 مايو 2024، إلى حدود 34 ألف تذكرة".

وكان الاجتماع الأمني الذي أقيم بين مسئولي الناديين في الساعات القليلة الماضية، قد أسفر عن حضور 27 ألف مشجع.

موعد ذهاب الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تقام مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، في تمام العاشرة مساء السبت المقبل على ملعب رادس الشهير، صاحب الذكريات السعيدة دائما للأندية المصرية داخل أدغال إفريقيا.



وتقام مواجهة الإياب من الأميرة السمراء، بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، في تمام الثامنة مساء 25 مايو الجاري، على ستاد الرعب (القاهرة الدولي).

القنوات الناقلة لمواجهتا الأهلي والترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل مواجهتا الحسم على لقب الأميرة السمراء (دوري أبطال إفريقيا 2023/2024)، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء هناك برادس أو هنا بالقاهرة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، على الهواء مباشرة.



وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الحصري والرسمي لفعاليات نهائي دوري أبطال إفريقيا (2023/2024)، ذهابا وإيابا داخل منطقة الشرق الأوسط.

