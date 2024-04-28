الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بتكلفة 3 ملايين دولار.. تفاصيل حفل زفاف أسطورى لملياردير هندى أمام الأهرامات

حفل زفاف أسطوري لملياردير
حفل زفاف أسطوري لملياردير هندي أمام الأهرامات

وصف زاهي حواس، عالم الآثار، حفل زفاف الملياردير الأمريكي الهندي أنكور جين، في منطقة الأهرامات، بأنه حفل أسطوري ومن أعظم الحفلات في تاريخ مصر.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أجمل حاجة إن الشرطة ساعدتهم ومسئولي الآثار والمطارات، لم أر إشكالًا واحدًا تعرضوا له، وتم تذليل كل العقبات، وأنا سعيد إن حضارتنا وآثارنا تجذب العائلات الكبيرة".

 

ولفت حواس  إلى أن حفل زفاف أنكور تم على مدار 4 أيام، بتكلفة 3 ملايين دولار، وتضمنت الاحتفالات حفلة عند تمثال رمسيس الثاني وتم تنظيم حفل عشاء أسطوري، في منطقة إيجارها 200 ألف دولار. 

وأشار إلى أنه تم تنظيم حفل عند أبوالهول وقصر محمد علي والحفل الأخير كان في جزيرة الذهب.

وأردف أن الملياردير الهندي أنكور جين وزوجته عارضة الأزياء جاءا إلى مصرعلى متن طائرة خاصة من شركة مصر للطيران قادمًا من جنوب إفريقيا التي زارها في رحلة سفاري، ومنها إلى مصر، مردفًا: "شفت الفرح والبهجة والسرور على وجه كل الناس، وأنكور في النهاية قبلني وحضني، وهذا الحفل الأسطوري رسالة إيجابية عن الأمن والأمان في مصر". 

150 من مشاهير وأثرياء العالم في حفل زفاف بمصر

ولفت إلى أن أنكور دعا لحفل الزفاف 150 شخصية من مشاهير وأثرياء العالم ومسئولين أمريكيين سابقين، منهم محافظ تكساس السابق، وزير الطاقة السابق، ورجال أعمال لشركات ضخمة، ومطرب مشهور. 

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