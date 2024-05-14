الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الخارجية الأمريكية": تغيير وزير الدفاع الروسى يؤكد أن بوتين فى حالة "يأس"

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت واشنطن، أمس الإثنين، إن إقالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير دفاعه دليل على حالة من «اليأس» إزاء التكاليف الباهظة لغزو أوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين: «وجهة نظرنا هي أن هذا مؤشر آخر على رغبة بوتين اليائسة في مواصلة حربه العدوانية على أوكرانيا، على الرغم من كونها تستنزف الاقتصاد الروسي بشكل كبير والخسائر الفادحة للقوات الروسية»، بحسب «فرانس برس».

وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أولكسندر ليتفينينكو، في وقت سابق الإثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعدّ لحرب «طويلة» مع الغرب بعدما أعلن تعديلًا وزاريًا مفاجئًا أقال بموجبه وزير الدفاع سيرجي شويجو.

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