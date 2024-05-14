الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بيان أوروبى: احتدام القتال فى الفاشر غرب السودان يزيد تدهور الوضع الإنسانى

السودان
السودان

أدان بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء، المعارك العنيفة الدائرة في منطقة الفاشر، شمال دارفور،  بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي خلفت أوضاعًا إنسانية كارثية.

وأكد بيان عن الاتحاد الاوروبي، أن احتدام القتال في الفاشر غرب السودان يزيد تدهور الوضع الإنساني.

كما أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها أغلقت مستشفى للأطفال في مدينة الفاشر بشمالي دارفور بعد تعرضه لغارة جوية.

وأضافت، في بيان، أنها اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد وفاة طفلين وكادر طبي في المستشفى جراء القذيفة، مشيرة إلى أن القذيفة سقطت بالقرب من المستشفى ما أدى إلى تهشم سقف غرفة العناية الفائقة.

وأعربت المنظمة عن أسفها لإغلاق المستشفى، الذي يعتبر الوحيد الذي يقدم الخدمة للأطفال في شمالي دارفور وبقية أنحاء الإقليم.

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