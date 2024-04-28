الأحد 28 أبريل 2024
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وزير الاتصالات: توفير فرص عمل لفتيات القرى بالدولار من خلال الإنترنت

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة ضاعفت عدد المتدربين على الأعمال الرقمية مثل كتابة البرامج 100 ضعف، بينما ضاعفت الموازنة 34 ضعفًا فقط، موضحًا أن هذا الفرق جاء بسبب الاعتماد على الأساليب الرقمية في التدريب، وتوفير منصات عليها مواد تدريبية وتعليمية تتم إتاحتها للمتدربين. 

توفير فرص عمل للفتيات بالقرى للعمل من خلال الإنترنت

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الوزارة تعاقدت مع 60 شركة من نوفمبر 2022 على أكثر من 65 ألف وظيفة على مدار 3 سنوات مقبلة، وهذه الشركات تصدر خدمات بقيمة مليار دولار في السنة.

وأردف: "ميزة هذا النوع من الوظائف أنه يمكن تدريب الفتيات في القرى، ويمكنها العمل من خلال الإنترنت خارج مصر بدون غربة، وتحقق دخلًا بالدولار، لأن هذه الوظائف تعتمد على عقل متدرب يعمل وينتج بما تعلمه وتدربه، وتكون القيمة المضافة عالية جدًا، لأنه لا توجد مادة خام يتم استخدامها، وإنما تدريب شخص يؤدي إلى إنتاج إبداعي يصدر مقابل قيمة عالية".

 

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