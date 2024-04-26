الجمعة 26 أبريل 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": غزة تعتمد بشكل رئيسى على الشاحنات المصرية القادمة من المعبر

بشير جبر
بشير جبر

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن القصف الإسرائيلي لم يتوقف على المحافظة الوسطى لمخيمات اللاجئين، ومدن المحافظة، حيث انهالت القذائف بشكل مستمر وعشوائي على مخيم البريج والأطراف الشمالية لمخيم النصيرات وبلدة الزهراء، بالإضافة لقصف عنيف لبلدة الزوايدة.

وأضاف أن القصف المتصاعد منذ 203 أيام، أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة للنازحين، وباتت مدينة رفح لا تستطيع تقديم أدنى مقومات الحياة، والبلديات غير قادرة على إدارة المدينة، ولا رفع أكوام النفايات المتراكمة، ولا تقديم مياه صالحة للشرب، وبات الاعتماد الأبرز على تدفق الشاحنات المصرية من جمهورية مصر العربية عبر معبر رفح البري.

 

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت سيارة مدنية تقل مجموعة من الفلسطينيين وسط حي تل الهوى مما أدى لارتقاء 8 شهداء.

المدفعية الإسرائيلية تكثف قصفها باتجاه المناطق الشرقية للقطاع

وأشار إلى أن المدفعية الإسرائيلية بتكثيف قصفها باتجاه المناطق الشرقية للقطاع بدءًا من الجنوب حتى الشمال، حيث تساقطت بشكل عشوائي تجاه رفح وخان يونس، بينما الزوارق الحربية مستمرة بقصف المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع.

ولفت إلى أن الطواقم الإغاثية وطواقم الدفاع المدني مستهدفة، وفقدت الطواقم المعدات اللازمة لرفع الركام، وهناك صعوبة في انتشال جثامين الشهداء من أسفل المنازل المدمرة، بينما يحاول الفلسطينيون بوسائلهم البدائية البحث عن مفقودين أسفل المنازل المدمرة.            

القصف الإسرائيلى اللاجئين البريج مخيم البريج النصيرات

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