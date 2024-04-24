عاجل.. الباز: مصر تضم لاجئين من 135 دولة ولا بد من وزارة تدير شؤونهم

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن قضية اللاجئين ملف سياسي وأمني واقتصادي وله تأثيرات اجتماعية وثقافية، ولابد من إدارته بوعي وحسم شديد.

ولفت خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن رئيس الوزراء قال إن المجتمع الدولي لا يقدم دعما مناسبا لاستضافة اللاجئين، ووسائل الإعلام الدولية بدأت تهتم بملف اللاجئين في مصر.

وأردف الباز أن عدد اللاجئين في مصر يصل إلى 9 ملايين لاجئ من 135 دولة، وبعض اللاجئين موجودين من 25 سنة، لافتا إلى أن تزايد أعداد اللاجئين أدى لمشاكل اجتماعية واقتصادية، بالإضافة للثقافات والعادات والتقاليد، ونحتاج وزارة للاجئين، ويبدو أن الحكومة تسير في هذا الاتجاه.

وأوضح أن وجود اللاجئين أدى لارتفاع أسعار الإيجارات في بعض المناطق، لأن اللاجئ يدفع لصاحب الشقة أكثر من المصري.

وتابع: "مصر ليست مسؤولة عن الأوضاع في الإقليم، حتى تتحمل تداعيات هذه الأوضاع وحدها، وحمولة البلد لها طاقة، الظروف اضطرتنا لاستقبال عدد ضخم من اللاجئين، ولم نطلب قبل ذلك دعما للاجئين".

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