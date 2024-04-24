الباز يدعو المسؤولين لإنقاذ متحف نبيل درويش من الهدم

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، المسؤولين لإنقاذ متحف نبيل درويش من الهدم تلبية لنداءات المثقفين، مشيرا إلى أنه باقي 10 أيام على تنفيذ قرار الهدم، بسبب توسيع كوبري الدائري منيب عند مدخل سقارة.

وقال الباز، خلال لايف “البساط أحمدي”، إن الفنان العالمي الراحل نبيل درويش، من أهم الخزافين وصاحب أول متحف خاص للخزف في مصر، وجعل بيته متحفًا لابتكاراته، ويضم 4 آلاف قطعة خزفية صنعها طوال حياته.

وأردف: "الفنان كان يحلم بتحويل بيته لمتحف مفتوح، وهو ما حققته زوجته وتشرف عليه هي وأولاده وجعلوا زيارته مجانية، وابنته تناشد بعدم هدم المتحف".

وأكد الباز أنه مع التطوير والتوسعة، لكن لو يمكن تجنب هدم المتحف، فعلى المسئولين تجنب هدمه، أما لو هدم المتحف لا مفر منه، فرجاء نقل المتحف في مكان آخر، على غرار نقل مقبرة طه حسين، لأن جزء من ثقل مصر أنها بلد ثقافة.

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