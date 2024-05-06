الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. سقوط شهداء بينهم أطفال فى قصف للاحتلال على رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استشهد عدد من المواطنين، مساء أمس، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية لوكالة وفا الفلسطينية، عن وقوع شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.

واستشهد 4 مواطنين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

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