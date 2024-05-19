عاجل.. القاهرة الإخبارية: موجات قصف للاحتلال على شرق رفح الفلسطينية

قال رمضان المطعني، مراسل القاهرة االإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية، وهناك موجات قصف للاحتلال على شرق رفح الفلسطينية.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”، إلى أن خطاب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس كان بالتوازي مع الهجمات الضارية والعنيفة التي تشهدها مدينة رفح، مردفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسير في اتجاه وجانتس يسير في اتجاه آخر.

وأوضح أن عملية رفح يعارضها جزء كبير من الحكومة الإسرائيلية، وهذه العملية في رفح أصبحت لا محدودة، مؤكدا أن نتنياهو يغرد وحيدا بعيدا عن أعضاء الحكومة، وأن العملية في رفح تسير ضد رغبات عواصم الدول.

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