السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

طلاب
طلاب

ننشر نماذج اجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني حيث يرتفع البحث عن نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي 2024.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024 

يمكن مطالعة نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf 2024 اضغط هنـــــــــــــــــــــا

كيفية الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية pdf 2024 

“خطوة 1”: فتح موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

من هنـــــــــــــا

“خطوة 2”: الضغط على قسم النماذج الاسترشادية 

“خطوة 3”: تحديد الصف الدراسي، وهو الثالث الإعدادي 2024.

“خطوة 4”: النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة 

“الخطوة 5”: تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل النماذج

“الخطوة 6”: يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن المراجعة.

اجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني الشرقية

-من موضوع الحياة دقائق وثوان

-معنى ضرب: قدم

-مضاد الإفادة: الضرر

-سقوط التفاحة على الأرض وعدم تزحلقها إلى السماء.

-إجابة السؤال الثالث:

-صح

-خطأ

-حينما غادر نجم الدين الحرب

-إجابة السؤال الرابع:

-اتضاح

-تعطي الفرصة للإنسان الابتكار

-أي أنها كالورد الذي بات بلا فائدة في مجتمع يزيد إحباطها.

اجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني  

-إجابة السؤال الخامس:

-تحزن

-لا تحدثني

-أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد

-أسلوب أمر يفيد النصح والإرشاد

-طمأنه أنه لا يغرق من السفينة هو ومن آمن به من قومه.

 توزيع الدرجات في نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

يأتي على النحو التالي:

-التعبير 7 درجات
-القراءة 3 درجات على كل سؤال فرعي من الثلاثة اسئلة
-النحو 10 درجات
-الخط درجتان
-الاملاء درجتان

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