الباز: الرئيس السيسي بحث التصدي لسيناريو تهجير الفلسطينيين بعد ساعات من 7 أكتوبر

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن كل طرف لا يملك الأوراق الكافية لصياغ التصور الخاصة به.

وأضاف أن ذلك من الممكن أن يحدث تنفيذ إذا ما توفرت رغبة لدى الأطراف لدى الأطراف كلها، كل الأطراف إسرائيل، من ورائهم الأمريكان، والفلسطينيين، موضحًا أن ذلك مسرح للجميع له مصالح فيه وفكرة الحفاظ على المصالح لعبة معقدة جدًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي أن تصل رسالة طمئنية وهي تدير هذ الصرع من اللحظة الأولى بوعي فائق.

وأكد أن الدولة تدير الصراع في غزة بأقصى درجات الوعي وأن الرئيس السيسي بحث التصدي لـ سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين بعد ساعات من هجوم 7 أكتوبر.