السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الباز: الرئيس السيسي بحث التصدي لسيناريو تهجير الفلسطينيين بعد ساعات من 7 أكتوبر

محمد الباز
محمد الباز

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، على تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وخاصة قطاع غزة.

 وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن كل طرف لا يملك الأوراق الكافية لصياغ التصور الخاصة به.

وأضاف أن ذلك من الممكن أن يحدث تنفيذ إذا ما توفرت رغبة لدى الأطراف لدى الأطراف كلها، كل الأطراف إسرائيل، من ورائهم الأمريكان، والفلسطينيين، موضحًا أن ذلك مسرح للجميع له مصالح فيه وفكرة الحفاظ على المصالح لعبة معقدة جدًا.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي أن تصل رسالة طمئنية وهي تدير هذ الصرع من اللحظة الأولى بوعي فائق.

وأكد أن الدولة تدير الصراع في غزة بأقصى درجات الوعي وأن الرئيس السيسي بحث التصدي لـ سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين بعد ساعات من هجوم 7 أكتوبر. 

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

الباز: الرئيس السيسي بحث التصدي لسيناريو تهجير الفلسطينيين بعد ساعات من 7 أكتوبر

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

نهائى إفريقيا.. خروج على معلول مصابًا وكريم فؤاد بدلًا منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم