الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد انخفاض الأسماك 70%.. "الباز" يدعو لمقاطعة أى سلعة سعرها مبالغ فيه

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بحملة مقاطعة الأسماك التي بدأها أهل بورسعيد ثم انتشرت في 10 محافظات أخرى، منها دمياط والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن أسعار الأسماك كان مبالغًا فيها بدرجة كبيرة جدًا، وكان التجار يرفعون الأسعار بدون منطق، لافتًا إلى أنه طرح فكرة المقاطعة العام الماضي في 2023 وسط الارتفاع الجنوني، وأوضح أن حل أزمة الأسعار مرتبط بمثلث له 3 أضلع هي: الحكومة والتاجر والمستهلك.

وأضاف: "الرئيس استبق الدعوة، وقال الحاجة اللي تغلى متشتروهاش، وقلنا بشكل واضح إن أحد الحلول أن الناس تقاطع السلع التي فيها مبالغات في الأسعار، لكن اتهمونا أننا لا نشعر بالناس وأننا في كوكب تاني، لكن التجربة الميدانية أثبتت صحة الفكرة، حيث نجحت حملة مقاطعة الأسماك في خفض أسعار الأسماك بين 50% و70%".

وأردف: "رغم هذا الانخفاض التاجر لم يخسر لأنه كان يبيع الأسماك بسعر يتجاوز مكسبه الطبيعي بنسبة 70%".

ودعا الباز، لتكرار تجربة مقاطعة الأسماك مع السلع الأخرى، مثل الدواجن، والسيارات، وأي سلعة يرى الناس أن التاجر مبالغ في سعرها.

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