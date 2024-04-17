"معركة الفلاش".. الباز يكشف سبب "ضربة إيران المحدودة" لإسرائيل

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إن إيران طوال الوقت تضرب إسرائيل بوكلائها، لكن أول مرة توجه ضربة بنفسها لإسرائيل؛ لأن ضرب القنصلية الإيرانية في سوريا إهانة كبيرة وجرح لكبرياء إيران.

أضاف الباز في بث مباشر لبرنامجه "البساط أحمدي"، المذاع عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن إيران وجهت ضربة محدودة لإسرائيل؛ لأن الحرب صعبة جدًا، وما حدث يمكن تسميته معركة الفلاش، أي أن إيران ضربت فلاش يزغلل العين، لكن لم يُحدث شىء، فظهرت الصواريخ الباليستية والمسيرات وكأنها مسرحية: "قرار دخول الحرب ليس سهلًا على أي دولة، وهدف إيران الرد على جرح كبريائها فقط، وليس شن حرب".

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