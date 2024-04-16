الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

لا يخرج من الجسم.. طبيبة تكشف أنواع الهيربس وطرق علاجه (فيديو)

الهيربس
الهيربس

قالت ياسمين توفيق، أستاذ الأمراض الجلدية، إن الهيربس عدوى فيروسية، موضحة أن فيروس الهربس منه أنواع كثيرة، النوع الأول يسبب الإصابات حول الشفايف، ونوع يظهر في الأعضاء التناسلية، ونوع ثالث يسبب الجدري المائي، والحزام الناري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن هناك حالات تتردد على العيادات مصابة بالجدري المائي، وهناك حالات منتشرة هذه الفترة يسببها النوع الأول من الهيربس، الذي يسبب قرحا صغيرة حول الشفايف.

كيف ينتقل الهيربس من شخص لآخر؟

ولفتت إلى أن العدوى تنتقل بشكل مباشر أو غير مباشر، إما عن طريق التلامس أو استخدام نفس الأدوات التي استخدمها شخص مصاب، منوهة إلى أن فيروس الهيربس لا ينتهي من الجسم، والأعراض تظهر عندما تقل المناعة، بسبب سوء تغذية أو تعرض الشخص لضغط أو ارتفاع في درجات الحرارة، حيث إن الفيروس يعيش في العصب وينشط عند ضعف المناعة.

وأوضحت أن العلاج يكون وفقا للحالة، لو تقرحات بسيطة حول الفم دون ألم، نكتفي بكريمات مضادة لو الألم شديد نستخدم مسكن، ولو الإصابة شديدة نأخذ مضادات الفيروس، أما الإصابة بالحزام الناري يؤخذ له مضادات الفيروس من أول يوم. 

الهربس فيروس الهربس السفيرة عزيزة والحزام الناري الجدرى المائى

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