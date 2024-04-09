الثلاثاء 09 أبريل 2024
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أبوعاصى يشكر الباز فى ختام "أبواب القرآن": فتحت لى آفاقًا فى الفكر

أبوعاصي - محمد الباز
أبوعاصي - محمد الباز

أعرب الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، عن سعادته بالحوار الذي أجراه معه الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" على  مدار شهر رمضان.

وقال أبوعاصي خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "كنت سعيدا بوجودي معك، واستمتعت بأسئلتك التي لا تخفي ثقافتك وعلمك، وكانت تفتح لي آفاقا في النظر والفكر، أنا أمام إنسان مفكر يعرف من أين تستخرج المعلومة، وتلخص كلامي في عبارات دقيقة".

من ناحيته، ختم الدكتور محمد الباز، البرنامج قائلًا: “أدعو أن يرزقنا الله ويرزق الأمة بأمثال حضرتك في علمك وفهمك وإدراكك وحبك للدين وللوطن”.


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