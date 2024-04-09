الثلاثاء 09 أبريل 2024
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عميد سابق بالأزهر: التبرع للمشروعات التنموية قد يكون من مصارف الزكاة

محمد سالم أبوعاصي
محمد سالم أبوعاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إننا بحاجة إلى تفسير فقه الحياة في القرآن، وفهم المنظومة الأخلاقية والسنن الكونية، وأسباب بقاء الأمم وأسباب انهيار الأمم.

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن من يدرك المصلحة في النص القرآني هو العالم المفسر.

وأردف: "مثلا من مصارف الزكاة الإنفاق في سبيل الله، الكتب القديمة تقول سبيل الله أي الجهاد، لكن لو نظرنا للمصلحة قد يكون سبيل الله التبرع للمستشفيات، التبرع في الدولة بحاجة لهذا المال، التبرع للمشروعات التنموية مثل حياة كريمة قد تكون مصرف من مصارف الزكاة".

وتابع: "النص القرآني يحتضن المصلحة، والمفسر يكشف هذه المصلحة، لا يوجدها، وإنما يعرف كيف يتخير من كتب التفسير، التفسير الذي يناسب المجتمع".


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