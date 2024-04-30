"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الذي طعن شرطي حرس الحدود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة هو مواطن تركي.

وحسب الشرطة، فإن الشاب البالغ من العمر 34 عاما اندفع نحو الضابط وطعنه في الجزء العلوي من جسده، وذلك وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

فيما قال المركز الطبي شعاري تسيديك إن الضابط في حالة واعية وإصابته متوسطة، فيما يخضع لفحوصات طبية وتلقي العلاج اللازم.

وأضافت الشرطة أن الضابط الذي تعرض للطعن وشرطيا آخر في المنطقة ردا بإطلاق النار على المهاجم فقتلاه في الحال.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إنها نقلت الضابط المصاب البالغ من العمر 30 عامًا إلى مستشفى في العاصمة.

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى إلى 34.535 شهيدًا

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34.535 شهيدا و77.704 مصابين منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة في قطاع غزة، اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر بالقطاع راح ضحيتها 47 شهيدا و61 مصابا خلال 24 ساعة.

وأجرى ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في قطاع غزة، في أول تأكيد على أن محققي المحكمة يتحدثون إلى الطواقم الطبية بشأن جرائم محتملة في غزة.

وقال مصدران لوكالة "رويترز"، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، بسبب حساسية الموضوع، إن محققي المحكمة الجنائية الدولية حصلوا على شهادات من موظفين كانوا يعملون في المستشفى الرئيسي في مدينة غزة شمال القطاع "مستشفى الشفاء"، والمستشفى الرئيسي في خان يونس جنوبا "مجمع ناصر.

وقال أحد المصادر إن الأحداث المحيطة بالمستشفيات يمكن أن تصبح جزءًا من التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان".

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التعليق على المسائل التنفيذية في التحقيقات الجارية، مشيرًا إلى ضرورة ضمان سلامة الضحايا والشهود.