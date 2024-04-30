الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

غزة
غزة

رصد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، آخر تطورات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ207.

وقال إن القذائف الإسرائيلية تنهال على منازل الفلسطينيين في قطاع غزة وممتلكاتهم، مما يسبب حالة من الدمار الكامل والشامل، منوهًا بأن القذائف استمرت لمدة ساعتين متواصلتين صباح اليوم.

وتابع أن هناك قصفًا عنيفًا على المناطق الشرقية، بجانب تحليق الطائرات الحربية بكثافة في أجواء القطاع، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع والمسيرة التي لا تفارق أجواء مدينة رفح، لافتًا إلى أن تلك الطائرات الحربية قصفت خلال ساعات الليل الماضية، المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، مما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء.

واختتم بأن رفح الفلسطينية ليست بمعزل عن العدوان الإسرائيلي المكثف عليها، خاصة وأنها توسعت بشكل كبير من حيث الاستهدافات بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة، في عدد من المناطق سواء شرق أو غرب شمال خان يونس.

وفي وقت سابق، أكد أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منازل الفلسطينيين في المنطقة الشرقية وسط المدينة بخان يونس جنوب في قطاع غزة.

وأفاد بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام، مضيفًا أن الطواقم تمكنت أيضًا حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 فلسطينيًا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.

غزة قطاع غزة العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة رفح الفلسطينية رفح

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": طلاب جامعة كولومبيا بنيويورك يستولون على قاعة هاميلتون

إسرائيل تؤجل إرسال وفدها للقاهرة حتى صدور رد حماس على مقترح الصفقة

بينهم أطفال ونساء.. طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية تنتشل جثامين 30 شهيدًا برفح

إصابة 7 بينهم 3 أطفال.. طائرات الاحتلال تقصف بلدة ومخيم جباليا

اليوم.. "العدل الدولية" تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب مدرسة في الضفة الغربية

مقتل 6 أشخاص فى هجوم مسلح على مسجد فى هرات بأفغانستان

خطوة لتعزيز التعاون.. السيسى يشكر دينيس بيشيروفيتش على دعوته لزيارة البوسنة والهرسك

الأكثر قراءة

عاجل| مستشار زاهى حواس يُفسر غياب ذكر الأنبياء فى نقوش المعابد المصرية القديمة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أزمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي.. هل ستصل إلى القضاء؟

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تايمز أوف إسرائيل" تكشف جنسية مُنفذ عملية الطعن بالقدس

مجلة عبرية: تشاؤم فى إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة