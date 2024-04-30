"القاهرة الإخبارية" ترصد آخر تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

رصد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، بشير جبر، آخر تطورات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ207.

وقال إن القذائف الإسرائيلية تنهال على منازل الفلسطينيين في قطاع غزة وممتلكاتهم، مما يسبب حالة من الدمار الكامل والشامل، منوهًا بأن القذائف استمرت لمدة ساعتين متواصلتين صباح اليوم.

وتابع أن هناك قصفًا عنيفًا على المناطق الشرقية، بجانب تحليق الطائرات الحربية بكثافة في أجواء القطاع، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع والمسيرة التي لا تفارق أجواء مدينة رفح، لافتًا إلى أن تلك الطائرات الحربية قصفت خلال ساعات الليل الماضية، المنطقة الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، مما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء.

واختتم بأن رفح الفلسطينية ليست بمعزل عن العدوان الإسرائيلي المكثف عليها، خاصة وأنها توسعت بشكل كبير من حيث الاستهدافات بشكل مكثف خلال الأيام الأخيرة، في عدد من المناطق سواء شرق أو غرب شمال خان يونس.

وفي وقت سابق، أكد أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف صوب منازل الفلسطينيين في المنطقة الشرقية وسط المدينة بخان يونس جنوب في قطاع غزة.

وأفاد بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 شهداء متحللة في حي الأمل غرب المدينة، فيما لا تزال عمليات البحث جارية لانتشال جثامين من تحت الركام، مضيفًا أن الطواقم تمكنت أيضًا حتى صباح اليوم من انتشال جثامين 24 فلسطينيًا بينهم طفل ونساء، عقب استهداف طائرات الاحتلال منازل المواطنين في مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوب القطاع.