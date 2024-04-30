الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اليوم.. "العدل الدولية" تصدر قرارها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بشأن غزة

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية،

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خلال نشرتها الصباحية، نبأ يفيد بأنه من المقرر أن تصدر  محكمة العدل الدولية، قرارها، في دعوى قدمتها نيكاراجوا ضد ألمانيا، اليوم، والتي تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة لقصف غزة.

طلب فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة

وطلبت نيكاراجوا، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، من محكمة العدل الدولية في لاهاي، فرض إجراءات طارئة، حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، حيث انتقدت نيكاراجوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل، معتبرة أن تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية، مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه "أمر مؤسف وينم عن احتقار".

محكمة العدل الدولية الامم المتحدة نيكاراجوا المانيا إسرائيل تزويد إسرائيل بأسلحة

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