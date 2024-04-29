الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خطوة لتعزيز التعاون.. السيسي يشكر دينيس بيشيروفيتش على دعوته لزيارة البوسنة والهرسك

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس البوسنة

شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره رئيس البوسنة والهرسك دينيس بيشيروفيتش، على توجيه الدعوة لزيارة البوسنة والهرسك الصديقة، لمواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجدد الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم في مؤتمر صحفي مع رئيس البوسنة والهرسك بقصر الاتحادية، اليوم، ترحيبه برئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك في مصر، متمنيًا أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية لتعزيز وتطوير التعاون المشترك بين البلدين بما يثري العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع شعبيهما.

رئاسة البوسنة والهرسك السيسي بيشيروفيتش

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