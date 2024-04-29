الأردن يؤكد: "أى عملية عسكرية على رفح الفلسطينية ستكون كارثة كبرى"

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية ستكون كارثة كبرى.

وتابع، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أنه يجب وجود حل سياسي مستدام يعزز الاستقرار الإقليمي ويمكّن السلطة الفلسطينية من الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين، لافتًا إلى أنه يجب العمل على مسار مستدام لتحقيق حل الدولتين في سياق خطوات لتجسيده على الأرض.

وأضاف "الخصاونة" أنه على إسرائيل تمكين النظام الأممي من ممارسة مهامه لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة لتلبية احتياجات الفلسطينيين.