فرنسا: المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحرز تقدمًا

قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيغورنيه، إن دولًا عربية وغربية ستناقش بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار.

وأكد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تحرز تقدمًا، لافتًا إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي ويجب وقف إطلاق النار.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يشارك بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الإثنين، بالعاصمة السعودية الرياض.