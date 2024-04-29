الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس الوزراء يشارك فى المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض (بث مباشر)

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

يقدم "الدستور" بثًا مباشرًا لمشاركة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالإنابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت فعالياته، اليوم الأحد، بالعاصمة السعودية الرياض.

رؤية جديدة للتنمية العالمية

وتشهد الجلسة الافتتاحية، التي عُقدت بعنوان (رؤية جديدة للتنمية العالمية)، حضورًا مكثفًا من رؤساء الدول والحكومات والمسئولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي؛ بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

والتقى رئيس الوزراء، على هامش حضوره الجلسة، عددًا من القادة ورؤساء الحكومات ومسئولي المؤسسات الدولية، ومن بينهم بشر الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهد اللقاء التأكيد على العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وعمّان وضرورة تكثيف جهود التنسيق المشتركة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الرئيس عبدالفتاح السيسي مدبولي

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