علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الانتخابات الأوكرانية.

جاء ذلك بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته كييف إن الانتخابات في أوكرانيا ستجرى عندما يتفق المواطنون على أن الظروف تسمح بذلك.

وردًا على ذلك، قالت زاخاروفا عبر قناتها على "تيليجرام"، إنها تخشى تصور ما هي هذه "الشروط" التي يتحدث عنها بلينكن، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضافت: "لقد سخرت الولايات المتحدة من أوكرانيا الفتية بطرق مختلفة.. أصلا جرت الجولة الثالثة من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وكانت هناك أيضًا حكومة جلبها الغربيون على عكس نتائج الانتخابات من خلال انقلاب غير دستوري".

ولفتت إلى أنه من المخيف أن نتخيل أي نوع من "الظروف المناسبة" يتحدث عنه بلينكن، ومتى سيتم تجنيد آخر الأطفال في أوكرانيا تحت رايات زيلينسكي النازية؟".