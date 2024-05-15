كيف تستخدم واشنطن الذكاء الاصطناعى لمنع حدوث أزمات سياسية واجتماعية ومالية؟

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي ومساعدته في التنقل، ولكن هناك حاجة الى علم التحكم الآلي لتحديد النوايا وتخصيص الموارد وتحديد وجهتها.

وادعى الخبير الاقتصادي الصيني الشهير لو تشي يوان مؤخرًا أن أمام الولايات المتحدة أربع سنوات لمنع حدوث أزمة سياسية واجتماعية ومالية كبرى، حيث انه يتعين عليها أن تفعل واحداً من ثلاثة أمور على الأقل: تنفيذ الإصلاح السياسي البنيوي؛ ومنع الدولار من فقدان دوره كعملة احتياطية عالمية؛ أو خلق موجة جديدة من النمو الاقتصادي مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي.

الولايات المتحدة الأمريكية تواجه مهمة شاقة

إذا كان لو تشيوان على حق، فإن الولايات المتحدة تواجه مهمة شاقة. إن الإصلاح البنيوي للنظام السياسي في الولايات المتحدة من شأنه أن يواجه معارضة قوية من قِبَل الشركات والمؤسسات المالية العملاقة في أميركا، وهي المستفيدة والرعاة الرئيسيين للنظام السياسي الحالي. إنهم يسيطرون بقوة على وسائل الإعلام الوطنية ويقبعون في البيروقراطية الوطنية.

كما ان الحفاظ على الدور الذي يلعبه الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية سوف يشكل أيضاً معركة شاقة، وخاصة بعد أن منع الغرب روسيا من المشاركة في النظام المالي العالمي، ولقد أثار تسليح نظام الدولار خارج نطاق القانون بقية العالم، وكان له عكس التأثير المقصود، ولقد أصبحت فكرة إلغاء الدولرة كلمة طنانة عالمية.

أما الخيار الثالث، وهو الزيادة الهائلة في الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فيواجه أيضًا عقبات كبيرة. يمر العالم بمرحلة انتقالية من الثورة الصناعية الثالثة إلى الثورة الصناعية الرابعة. لقد أطلقت الولايات المتحدة الثورة الصناعية الثالثة ــ ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت ــ ولكن الصين تستعد لقيادة الثورة الصناعية الرابعة.



تتصدر الصين عملية النشر الفعلي للذكاء الاصطناعي



الصناعة 4.0 هي دمج التقنيات الرقمية والبيولوجية والفيزيائية والنشر على نطاق واسع للذكاء الاصطناعي والروبوتات وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية وإنترنت الأشياء (IoT). باعتبارها مصنع العالم، تصنع الصين تقريبًا جميع الأجهزة اللازمة للصناعة 4.0 ولديها البنية التحتية المطلوبة.

كما أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يتمتع بهالة غامضة، لدى عامة الناس، وخاصة في الغرب، مشاعر متناقضة بشأن الذكاء الاصطناعي. يخشى الكثيرون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى فقدان الخصوصية. ويعتقد آخرون أن الذكاء الاصطناعي سوف يحتكره عدد قليل من شركات التكنولوجيا، في حين يرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتفوق على الذكاء البشري ويشكل خطرا وجوديا على البشرية.

يمكن ارجاع المخاوف الأكثر تطرفًا بشأن الذكاء الاصطناعي إلى الخيال العلمي (السيبراني). تصور بعض روايات الخيال السيبراني الذكاء الاصطناعي على أنه عقل عالمي لديه عقل نواياه الشريرة: السيطرة على العالم، أو استعباد البشرية، أو ما هو أسوأ من ذلك – القضاء على البشر، ولم يتم توضيح أي شركة أو دولة أو كيان آخر يمكنه أو يمكنه بناء نظام ذكاء اصطناعي يمكنه السيطرة على العالم.

علاوة على ذلك، يميل المحذرون من الذكاء الاصطناعي إلى التغاضي عن حقيقة مفادها أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل في مناطق محددة بوضوح، وهي مصممة لأداء مهام محددة في مجال معين، ولا يستطيع نظام الذكاء الاصطناعي المصمم للمركبة ذاتية القيادة تحليل الأشعة السينية الطبية أو لعب الشطرنج. لن يقوم أي صانع سيارات ببناء سيارة ذاتية القيادة بعقل خاص بها.