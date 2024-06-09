الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول رد من عمرو دياب على واقعة صفع معجب داخل حفل زفاف (فيديو)

عمرو دياب
عمرو دياب

تجاهل عمرو دياب واقعة صفعه لأحد الشباب عندما حاول الاقتراب منه والتصوير معه خلال وجوده في حفل زفاف، بترويجه لحفله الغنائي الذي سيحييه في عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يحيي الهضبة حفلاً غنائيًا ضخمًا في 18 يونيو الجاري داخل إحدى الساحات الشهيرة بإمارة دبي بالإمارات ونشر الهضبة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" ترويجا للحفل.

وعلق الهضبة على مقطع الفيديو قائلاً: "استعدوا للحدث الأكبر في دبي، حفل عمرو دياب لعيد الأضحى 18 يونيو على وشك الانتهاء".

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه وهى يانا يا لأ، بحبه، دا لو اتساب، برج الحوت، إنت الحظ، يتعلموا، وياه، قمرين، وهتدلع، وغيرها من أغنياته الحديثة والقديمة.

تفاصيل واقعة صفع عمرو دياب لأحد المعجبين 

بدأت الأزمة مع عمرو دياب بعد انتشار مقطع فيديو من حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، الذي أقيم مساء أمس الأول، وظهرت في الفيديو محاولات معجب لالتقاط صورة مع عمرو دياب بعد انتهاء فقرته ليقوم بصفعه على وجهه.

وحرر محامي عمرو دياب محضرًا بشرطة السياحة بالقاهرة ضد شخص اتهمه الفنان بقرصه ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

قال محامي عمرو دياب في النيابة إن الشاب تعمد مضايقة الفنان بالتطفل عليه وجذبه من أجل التقاط صورة معه، وقام بوضع الهاتف في وجهه عنوة، وقرصه من جنبه، مؤكدًا أن موكله يرحب بشكل دائم بكل المعجبين ولا يغضبه تصويرهم معه، ولكن كل شيء بحدود وأصول.

من ناحيته، قال سعد أسامة على منصات التواصل إنه سيتخذ إجراءاته القانونية ضد الهضبة بعد واقعة الصفع التي جرت أمام الجميع، وأنه سيقدم فيديوهات تدعم موقفه القانوني، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد عمرو دياب، خاصة أنه من أصول صعيدية وأسرته مستاءة مما حدث.

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