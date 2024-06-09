الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال العيد.. رفع حالة الطوارئ وانتشار سيارات تحكم كهرباء شمال القاهرة

حسام عفيفي
حسام عفيفي

كشف حسام عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عن إجراءات تأمين مصادر التغذية الكهربائية في نطاق الشركة خلال عيد الاضحى المبارك لعام 2024.

قال عفيفي، لـ"الدستور" أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام برئاسة رئيس قطاعات شبكات التوزيع، كما تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل قطاع للشبكات، برئاسىة كل رئيس قطاع من القطاعات الـ4 الموجودة بالشركة قطاع شبكات مدينه نصر، وقطاع شبكات الحلمية، وقطاع شبكات شبرا، وقطاع شبكات مصر الجديدة.

وأشار رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى تواجد جميع مديرو عموم الشبكات في مقار عملهم على مدار الساعة، مع إيقاف جميع أعمال الصيانة المبرمجة او إجراء أي مناورات خلال العيد وتجهيز فنيين الشبكات المجابهة أي أعطال ومزودين بالمهمات والأدوات اللازمة للإصلاح السريع والتليفونات المحمولة لسرعة الإبلاغ.

وأكد عفيفي انتشار وتوزيع سيارات التحكم على نقاط تمركز مختلفة في نطاق كل تحكم للسرعة تحديد وإصلاح الأعطال، ومتابعة الاعطال على مدار الساعة من خلال ورديات إعادة التيار ومراكز التحكم وإدارة الطوارئ، ومركز تلقي الأعطال 121 للتأكيد على استمرار التغذية الكهربائي.

أضاف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على رفع حالة الطوارئ والحد من الإجازات في الحدود التي لا تؤثر على العمل، وزيادة اطقم التشغيل وخصوصا خلال وقت ذروة الاحمال.

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