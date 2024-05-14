الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ستلعب دورًا كبيرًا فى خدمات التحول الرقمى

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن محور التحول الرقمي هو أبرز ركائز عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى سعي الهيئة لتسخير كل إمكاناتها والموارد المتاحة بها، وإبرام العديد من بروتوكولات التعاون لدعم وتعزيز وتطوير التحول الرقمي ونظم المعلومات بالهيئة.

وأكد لـ"الدستور"، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا كبيرًا في خدمات التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية وهو ما يحقق طفرة نوعية غير مسبوقة في الخدمات المقدمة للمواطن.

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وأوضح أن الهيئة قامت خلال التأمين الطبي لمرتمر المناخ cop27 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، بالاستعانة بالروبوتات ذكية المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى مستشفى شرم الشيخ، وهو ما يأتي اتساقًا مع الرؤية الطموحة للهيئة والتي تخطط من خلالها لتقديم مجموعة من الحلول الرقمية الذكية والمتطورة، لرقمنة كل الخدمات الطبية.

 

استخدام تكنولوجيا المعلومات 

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تبنت رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم واتخاذ القرار كجزء من رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة للدولة، وظهر ذلك من خلال رقمنة الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل والمنشآت الصحية التابعة للهيئة من خلال ميكنة الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية فى المحافظات (بورسعيد – الأقصر-الاسماعيلية - جنوب سيناء - السويس - أسوان)، وذلك كحجر أساس للتحول الرقمي وبالتالي إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد لكل منتفع داخل المحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتسهيل وصول المريض، للخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب علي اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وبالتالي إنشاء قواعد بيانات لاستخراج تقارير واحصائيات مما يدعم متخذي القرار ويسهم في توفير المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.

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وتابع أن الهيئة لديها لوحات مؤشرات الأداء Dash board تُحدِّث بشكل لحظي تشمل نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، والحضانات، وتوافر الأدوية والمستلزمات في المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات وهو ما يعزز قدرة الهيئة وجاهزيتها لمجابهة أي طارئ، وتعطي منظومة لوحات مؤشرات الأداء للمنشآت الصحية التابعة للهيئة معلومات مدققة عن معدلات الإصابة بالأمراض وفقًا للشرائح العمرية المختلفة موزعة على التقسيم الجغرافي لكل محافظة.

 

استخدامات الذكاء الاصطناعي

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تطوير المنظومة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء الطبي والمالي لكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأتم أن الملف الطبي الإلكتروني الموحد EMR يوفر المعلومات الدقيقة لكل مريض لرسم الخريطة الصحية للمحافظة، فضلًا عن أنه يعزز إنشاء سجل صحي إلكتروني متكامل لكل محافظة.

لرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل التحول الرقمي نظم المعلومات سجل صحي الكتروني

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