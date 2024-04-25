تاريخ طويل من الكفاح لاسترداد الأرض.. مصر تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "اليوم.. مصر تحتفل بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء".

وجاء في التقرير: "تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، وهي الذكرى التي تتزامن مع مرحلة جديدة بتلك الأرض الغالية والمقدسة، مرحلة شهدت على نجاح الدولة عسكريًا وسياسيًا ودبلوماسيًا وقضائيًا".

وتابع: "تاريخ طويل من الكفاح لاسترداد آخر شبر من الأرض، تكللت برفع العلم المصري فوق شبة جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982".

أوضح: "مراحل رئيسية مر بها تحرير سيناء بداية من حرب أكتوبر عام 1973 التي كانت بمثابة حرب من أجل السلام، كما خاضت مصر مرحلة في غاية الأهمية، وهي مرحلة التفاوض التي انتهت بداية بتوقيع بين مصر وإسرائيل".