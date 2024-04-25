الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: لا يوجد ضوء أخضر من واشنطن لاجتياح رفح الفلسطينية

اجتياح رفح الفلسطينية
اجتياح رفح الفلسطينية

قال حازم الغبرا، مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، إن هناك موافقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دخول القوات الإسرائيلية مدينة رفح الفلسطينية، إلا أن الخلاف بين أمريكا وإسرائيل على الموعد الزمني والطريقة المحددة لعملية اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، فإنه لا يوجد ضوء أخضر أمريكي بشأن اجتياح رفح الفلسطينية، منوهًا بأن تصريحات الخارجية الأمريكية واضحة في هذا الخصوص.

أمريكا مستمرة فى تقديم المساعدات إلى الجانب الفلسطينى فى قطاع غزة

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في تقديم المساعدات إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك من اليوم الأول للحرب، مؤكدًا أن المزيد من المساعدات تدخل القطاع ولكنها غير كافية وهناك حاجة لمزيد من المساعدات، منوهًا إلى أن عمليات النزوح داخل القطاع تستلزم مساعدات وخيما والأمر معقد.

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