بيان كويتى أردنى مشترك يشدد على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط وتجنب التصعيد العسكرى

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، بيانًا كويتيًا أردنيًا مشتركًا يشدد على أهمية خفض التوترات بالشرق الأوسط، وتجنب التصعيد العسكري، وإيجاد حلول سلمية عادلة وشاملة للصراعات.

وأكد الكويت والأردن، حاجة المجتمع الدولي الملحة، لا سيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ قرار يفرض الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كما شددوا على رفضهما كل ما يؤدي إلى توسيع الحرب أو الهجمات البرية على رفح الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

كما أكدا مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى حل عادل يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني.