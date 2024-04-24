رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: حذرنا إسرئيل من شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن أعداد الشهداء والجرحي الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية غير مسبوقة.

وتابعت، خلال مداخله عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه تم توثيق كل الانتهاكات الإسرائيلية وتابعنا عبر مجموعات قانونية الإجراءات القضائية، لافتًا إلى أن الاحتلال يتعمد عرقلة وصول محققين وبعثات تقصي حقاق لإيقاف مسار القضاء الدولي.

حقوق الإنسان

وأكد أن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان ولا تلتزم تطبيق القوانين الدولية، بالإضافة إلا إن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم تنفيذ أطر الحروب التي نظمتها القوانين الدولية.

وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية سيزيد أعداد الضحايا من المدنيين، لافتًا إلى أنه تم تحذير إسرئيل من شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية، مضيفًا أن إسرائيل ليست في موقع المدافع عن نفسه بل هى من تعتدي على الفلسطينيين.