عاجل.. جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن تنفيذ هجوم على مدرسة تابعة للأونروا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مسؤوليته عن شن قصف صاروخي علي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بزعم وجود عناصر تابعة لحركة حماس.

وقال أفيخاي أدرعي، في منشور له عبر منصة إكس، إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام هاجما مركز قيادة وتحكم تابع لحماس داخل مجمع للأونروا، وتم توجيه من داخله عدة عمليات إرهابية استهدفت قوات جيش الدفاع في ممر وسط القطاع ونحو مساعدات إنسانية.

وتابع أدرعي في منشوره: "بقيادة فرقة غزة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام تمت مهاجمة مركز قيادة وتحكم رئيسي تابع لحماس والذي تم وضعه داخل مجمع للأونروا في وسط قطاع غزة، حيث تم التخطيط للهجوم وتنفيذه بعناية ومن خلال استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة وتجنب المساس بالأشخاص غير المتورطين قدر الإمكان".

وزعم أدرعي بأن مقر الأونروا الذي تمت مهاجمته، يعد بنية تحتية إرهابية رئيسية، تم التخطيط لارتكاب عدة عمليات إرهابية انطلاقًا منه خلال الأسابيع الأخيرة بما في ذلك استهداف قوات جيش الدفاع في ممر وسط القطاع.

وقال أدرعي، إن منظمة حماس الإرهابية تستغل بشكل ممنهج المؤسسات الدولية والسكان المدنيين كدروع بشرية لارتكاب عمليات إرهابية ضد إسرائيل.

شهداء وجرحى فى قصف الاحتلال لرفح الفلسطينية ومخيم النصيرات

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، نقلا عن مصادر فلسطينية محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن 18 مواطنًا استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ صباح اليوم.