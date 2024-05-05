الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

للمرة الثانية.. الاحتلال يمنع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة

لازاريني
لازاريني

منعت سلطات الاحتلال، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وقال لازاريني، في تصريح على منصة "اكس"، الأحد، "في هذا الأسبوع، رفضوا للمرة الثانية دخولي إلى غزة حيث كنت أعتزم أن أكون مع زملائنا في الأونروا بمن فيهم أولئك على الخطوط الأمامية".

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شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط  قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن مصادر فلسطينية محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمخيم النصيرات، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

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كما استشهد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال وامرأتان، مساء اليوم، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، ووقوع عدد من الإصابات بعد استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

انتشلت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وغادر وفد حركة حماس القاهرة، مساء اليوم، للعاصمة القطرية الدوحة للتشاور على أن يعود يوم الثلاثاء لاستكمال المفاوضات.

الإحتلال الإسرائيلي الأونروا قطاع غزة العدوان الإسرائيلى النصيرات

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