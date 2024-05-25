السبت 25 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا"

جماهير الأهلى
جماهير الأهلى

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الاهلى جماهير دورى ابطال افريقيا الترجي مباراة

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