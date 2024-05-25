صور جماهير الأهلى إلى استاد القاهرة لحضور نهائى "أبطال إفريقيا" السبت 25/مايو/2024 - 04:54 م 5/25/2024 4:54:05 PM جماهير الأهلى تصوير: أحمد حسن شارك طباعة 441963951_418239641051302_7404559358958902201_n 442008159_755936833366041_6832852363764636280_n 444759767_3588887134684865_6609757730349176997_n 444759926_771142284816633_8683169182295835308_n 444760933_422637397326814_1246779711127273715_n 444761557_1444656806251619_7798650188982350721_n 444762603_1581260172667036_9126553594605179052_n 444781306_500325082392307_5947066592857612514_n شارك طباعة الاهلى جماهير دورى ابطال افريقيا الترجي مباراة