الأحد 05 مايو 2024
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باحث: هدف الاحتلال تدمير قطاع غزة وجعله غير قابل للعيش

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك محاولات إسرائيلية لتضليل الرأي العام الدولي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من خلال نشر الأكاذيب حول المساعدات والمنظمات الأممية.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هدف الاحتلال تدمير قطاع غزة وجعله غير قابل للعيش.

أشار إلى أن القدرات العسكرية لجيش الاحتلال العسكرية، فشلت في الوصول لقادة حماس، وهذا الهدف الذي يعمل عليه بنيامين نتنياهو لأكثر من 6 شهور.

ونوه بأن تعنت نتنياهو وتمسكه بكرسي السلطة، تسبب في جرائم حرب وإبادة جماعية وجعل قطاع غزة أرضًا غير صالحة سوى في البنية التحتية أو المواد الأساسية.

باحث قطاع غزة غزة مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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