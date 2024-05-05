الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

عضو "فتح": نتنياهو لن يوافق على أى حلول سياسية لإنهاء حرب غزة

عضو اللجنة التنفيذية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الهدف الإسرائيلي لم يتغير منذ بداية العدوان، وهو تصفية قطاع غزة من سكانه، مشيرًا أن مسالة التهجير القسري توعت لها الدولة المصرية وكشفتها للعلن.

وأضاف "مجدلاني"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية": بنيامين نتنياهو لن يوافق على أي حلول سياسية لإنهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن نتنياهو يريد فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية لتقسيم فلسطين، مؤكدًا أن أهداف إسرائيل من الحرب على غزة لم يحقق منها شيء، فهو يريد إنهاء فكرة حل الدولتين.

ونوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بأن بنيامين نتنياهو يعمل من أجل إطالة الحرب، فهو لا يتحدث عن أي حلول سياسية، فالهدف الجوهري واضح للعالم أجمع.

منظمة التحرير الفلسطينية غزة الحرب في غزة عضو منظمة التحرير الفلسطينية نتنياهو القاهرة الإخبارية إسرائيل مطروح للنقاش

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: ماكرون يدعو نتنياهو إلى استكمال المفاوضات مع حماس

باحث بالشئون الصينية: الرئيس الصينى لم يزر فرنسا منذ 5 أعوام

جيش الاحتلال: إطلاق 65 صاروخًا من جنوبى لبنان على شمال إسرائيل

كاتب صينى: الخارجية الصينية تريد تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع فرنسا

جالانت: حماس لن تقبل العرض المطروح والعملية العسكرية فى رفح الفلسطينية قريبة

وزير الدفاع الإسرائيلى: العملية العسكرية فى رفح الفلسطينية ستنفذ فى أقرب وقت ممكن

رئيس جامعة بنها: التعليم التكنولوجى أحد أهم مسارات التعليم الجامعى الآن

نتنياهو: لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب وسحب القوات من غزة

الأكثر قراءة

الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس.. إغلاق وتفكيك معدات تصوير

أسعار الشقق فى مشروع وحدات "فالى تاورز" حدائق أكتوبر

قبل بدء التنفيذ رسميًا.. إجراءات تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء خطوة بخطوة

"اللهو مع الموت".. كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة رحاب داخل قطار الملاهى

قضية اللعب بالأعراض.. خطة "طه" و"شروق" للإفلات من السجن فى قتل نيرة صلاح

«تاريخ الأسطورة».. أرقام على معلول مع الأهلى (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من إقالته.. نتنياهو يدلى بتصريحات متناقضة بشأن إنهاء حرب غزة

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله