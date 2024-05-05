الأحد 05 مايو 2024
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باحث بالشئون الصينية: الرئيس الصينى لم يزر فرنسا منذ 5 أعوام

بير أنطوان باحث في
بير أنطوان باحث في الشؤون الصينية

قال بير أنطوان، الباحث في الشئون الصينية، إن زيارة الرئيس الصيني لفرنسا تعتبر المرة الأولى التي تقوم بها الصين لزيارة فرنسا منذ 5 أعوام.

وأضاف "أنطوان"، خلال مداخلة لبرنامج "العالم شرقًا"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيطلب من الرئيس الصيني التدخل من أجل إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الزيارة الصينية ستفيد بشكل كبير فرنسا، فيما يتصل بالعلاقات التجارية مع الصين، وخفض العجز الذي يهدد فرنسا في الآونة الأخيرة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

ونوه إلى أن الرئيس الفرنسي سيطلب من نظيره الصيني ضرورة التوصل لهدنة بين أوكرانيا وروسيا من أجل دورة الألعاب الأوليمبية، من خلال استغلال العلاقة بين الرئيس الصيني والرئيس الروسي.

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