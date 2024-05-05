dmc: الحدائق العامة تستعد لاستقبال المواطنين فى شم النسيم

أكدت وزارة الزراعة، في بيان رسمي، استعداد الحدائق العامة والمتنزهات، لاستقبال المواطنين في شم النسيم والإجازات والعطلات الرسمية، وفقًا لما ذكرته نشرة dmc.

يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لتوفير كل سبل الراحة للمواطنين حتى يستمتعوا بقضاء الإجازة في الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات.

فيما رفعت وزارة البيئة حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، كأحد الأنشطة المحببة لدى الكثيرين.