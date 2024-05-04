عضو الفريق القانونى لفلسطين بالعدل: المدعى العام للمحكمة الجنائية لم يقم بدوره

قالت الدكتورة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني لفلسطين بمحكمة العدل الدولية، إن التحرك القانوني في المحاكم الدولية يمثل ضغوطًا على حكومة إسرائيل.

وأضافت "نجم"، خلال لقاء خاص ببرنامج " عن قرب مع أمل الحناوي"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية لم يقم بدوره تجاه حرب غزة.

ونوهت بأن هناك محاولات لتقويض أحكام الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل، مشيرة إلى أن قرارها بتوقيف قادة إسرائيل سيقوض حركاتهم.

وتابعت أن الأثر السياسي في حالة اتهام مسئولين إسرائيليين سيكون كبيرًا، مؤكدة أن هناك 3 دعاوى تنظرها “العدل الدولية” بشأن القضية الفلسطينية.