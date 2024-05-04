بشير جبر: غارات وقصف إسرائيلى على رفح الفلسطينية وقطاع غزة

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن العدوان الإسرائيلي ما زال يتصاعد على قطاع غزة من يوم 11 بعد الـ200 على التوالي، مؤكدًا أنه قبل قليل كانت هناك غارة استهدفت المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس في أقصى جنوب قطاع غزة حيث استهدفت منزلًا يعود لعائلة "الصليح".

وأشار إلى أنه كانت هناك غارات باتجاه حي الزيتون بشرق مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد أم وطفليها وأصيب عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة.

كما أدى قصف منزل يعود لعائلة "شيخ العيد" إلى استشهاد ثلاثة أشخاص من بينهم طفلان وإصابة العشرات بجراح متفاوتة، بالإضافة إلى كثافة من القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يتركز بالتحديد بتجاه المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح بشكل مكثف ومتواصل.

وأضاف، أن مدينة رفح والمكتظة بالنازحين، تتعرض للقصف بشكل يومي من قِبل الطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك من الزوارق والمدفعية في مناطق متعددة في شرق المدينة وغربها.

ونوه بأن أكوام القمامة ومياه الصرف الصحي متكدسة في الشوارع، كما أن هناك عشرات الآلاف من جثث الفلسطينيين أو بعضًا من أجزائها ما زلت أسفل أنقاض المنازل المدمرة، فهذه الأمور باتت تزيد من سوء الأوضاع الوبائية في قطاع غزة، ما يتسبب بانتشار الأمراض بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.