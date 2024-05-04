السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

باحث سياسى: جيش الاحتلال يستهدف ببشاعة المدنيين فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أكد محمد فوزي الباحث بالمركزالمصري للفكر والدراسات الاستراتيجة، أن هناك مجموعة من جرائم الحرب مكتملة الأركان وأنماط متعددة من جرائم الحرب بتحدث داخل قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن جيش الاحتلال يستهدف ببشاعة للمدنين، بشكل واضح في كم الشهداء الذي وصل نحو 35 ألفا بالإضافة لـ78 ألف مصاب حتى اليوم.

تابع “فوزي” خلال لقائه ببرنامج “عن قرب” المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية” تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن استخدام الجوع والملف الإنساني كأحد الأسلحة في الحرب الجارية في غزة، وأن جيش الاحتلال يستهدف لمقار البعثات الأممية، وتهجير بكافة الأدوات التي يتم بحق سكان غزة، واستهداف الأطباء والمنشآت الطبية، والصحفيين.

أوضح أن كل هذه الجرائم أكدت بما لايدع مجالا للشكك وفقًا للتقارير لمنظمات الحقوقية، وتقرير المقررة الأممية لشؤون الأراضي الفلسطينية، لتكون إسرائيل دولة فصل وعنصري ترتكب أنماط متعددة من جرائم الحرب داخل قطاع غزة، لافتًا إلى أن محكمة العدل الدولية من حيث الاختصاص بتنظر في الادعاءات الخاصة بارتكاب أحد الأطراف لجرائم حرب، أما المحكمة الجنائية بيتركز اختاصاصها على بعض الأشخاص بعينهم من المسئولين عن تنفيذ هذه الجرائم.

غزة جيش الاحتلال باحث سياسي القاهرة الإخبارية قطاع غزة

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