مراسلة القاهرة الإخبارية: الشارع الإسرائيلى ينتفض ضد نتنياهو ويطالب بالإطاحة

قالت دانا أبوشمسية مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن الشارع الإسرائيلي ينتفض ضد نتنياهو، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية قد تبرم صفقات مؤلمة بالنسبة إليها وتقدم تنازلات نظرًا لشدة المظاهرات بتل أبيب.

ونوهت بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بصفقة لتبادل المحتجزين، بل ويطالبون أيضًا بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو، والذي يواجه ضغطًا خارجيًا ودوليًا، بالإضافة إلى الضغوط الأممية.

وأشارت إلى أنه بهذا العدد وفي هذه الأماكن الجغرافية الهامة بتل أبيب، يمكن لهذه التظاهرات أن تغير في القرار السياسي المتمتل في أعلى مستوياته من بنيامين نتنياهو، مضيفة أن الخوف من أن يخسر مكانه كرئيس لوزراء إسرائيل السبب وراء عرقلة نتنياهو كل الصفقات الخاصة بتبادل المحتجزين.

وتابعت أن 54% من الإسرائيليين يريدون إبرام صفقة تبادل مقابل 38% من الإسرائيليين يريدون التدخل العسكري لرفح، وهذا يعكس التوجه في الشارع الإسرائيلي، حيث إنهم يريدون إنهاء هذه الحرب.